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Убийцу россиянки установили спустя 10 лет по фотографиям в социальных сетях

Lenta.ru
15 минут назад

В Санкт-Петербурге спустя 10 лет установили убийцу россиянки по его фотографиям в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

Убийцу россиянки установили спустя 10 лет по соцсетям
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника агентства, убийство произошло в 2010 году в Красносельском районе Петербурга. Во время оперативно-следственных мероприятий не было найдено никаких улик, но установлено фотоизображение подозреваемого. Следствие приостановили. В 2020 году правоохранители вернулись к делу и сравнили фотографию десятилетней давности со снимками, выложенными в социальных сетях. Таким образом удалось установить предполагаемого преступника.

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В настоящее время таким образом следователи изучают архивные уголовные дела, в которых есть фотографии подозреваемых.

Как отметил Александр Клаус, управление криминалистики СКР по Санкт-Петербургу выработало алгоритм раскрытия преступлений прошлых лет. Он включает в себя повторную проверку изъятых следов по существующим криминалистическим учетам, розыск подозреваемых, а также повторные допросы свидетелей и очевидцев.

Происшествия,СКР,Санкт-Петербург,
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