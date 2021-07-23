Убийцу россиянки установили спустя 10 лет по соцсетям

В Санкт-Петербурге спустя 10 лет установили убийцу россиянки по его фотографиям в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус.

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По словам собеседника агентства, убийство произошло в 2010 году в Красносельском районе Петербурга. Во время оперативно-следственных мероприятий не было найдено никаких улик, но установлено фотоизображение подозреваемого. Следствие приостановили. В 2020 году правоохранители вернулись к делу и сравнили фотографию десятилетней давности со снимками, выложенными в социальных сетях. Таким образом удалось установить предполагаемого преступника.

В настоящее время таким образом следователи изучают архивные уголовные дела, в которых есть фотографии подозреваемых.