У метро в Москве устроили стрельбу

Неизвестный мужчина выскочил на дорогу у метро «Сокольники» в Москве и начал стрелять в воздух, об этом сообщил «360» со ссылкой на очевидцев.
На Стромынке у высотки (метро «Сокольники») на дорогу выскочил мужик с пистолетом и начал стрелять, — сообщил собеседник.
Также известно, что после трёх выстрелов в воздух прохожие, находящиеся на тот момент поблизости, разбежались.
Мы с другом стояли на светофоре и ждали, когда загорится зеленый свет, чтобы сесть на трамвай. Когда мы стояли, какой-то мужчина выбежал на дорогу, остановился перед трактором, поднял пистолет и начал стрелять в небо. Некоторые женщины закричали и все разбежались, — добавил очевидец.
Подробности происшествия выясняются. МВД пока не прокомментировало ситуацию.
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