У метро в Москве устроили стрельбу

Мы с другом стояли на светофоре и ждали, когда загорится зеленый свет, чтобы сесть на трамвай. Когда мы стояли, какой-то мужчина выбежал на дорогу, остановился перед трактором, поднял пистолет и начал стрелять в небо. Некоторые женщины закричали и все разбежались, — добавил очевидец.