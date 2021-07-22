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СМИ: у метро «Сокольники» в Москве неизвестный устроил стрельбу

News.ru
27 минут назад

Неизвестный мужчина выскочил на дорогу у метро «Сокольники» в Москве и начал стрелять в воздух, об этом сообщил «360» со ссылкой на очевидцев.

У метро в Москве устроили стрельбу
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

На Стромынке у высотки (метро «Сокольники») на дорогу выскочил мужик с пистолетом и начал стрелять, — сообщил собеседник.

Также известно, что после трёх выстрелов в воздух прохожие, находящиеся на тот момент поблизости, разбежались.

Мы с другом стояли на светофоре и ждали, когда загорится зеленый свет, чтобы сесть на трамвай. Когда мы стояли, какой-то мужчина выбежал на дорогу, остановился перед трактором, поднял пистолет и начал стрелять в небо. Некоторые женщины закричали и все разбежались, — добавил очевидец.

Подробности происшествия выясняются. МВД пока не прокомментировало ситуацию.

Ранее стало известно, что обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева перевели на лечение в психиатрическую больницу. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

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