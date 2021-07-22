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Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске

ТАССиещё 18
21 минуту назад
Участники экстремистского сообщества, задержанные в Ставропольском крае, планировали теракт на территории полиции в Кисловодске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.
На Ставрополье предотвратили теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"21-22 июля задержаны семь участников запрещенного религиозного объединения из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края Расул Умаров, Юсуп Исмаилов, Ислам Тамбиев, Анзор Кахунов, Адам Дарсаев, Махач Баширов и Рабадангаджи Рабаданов. Двое участников объединения 5 апреля 2021 года планировали совершение террористического акта на территории административного здания отдела полиции города Кисловодска с использованием изготовленного ими самодельного взрывного устройства, однако их действия были пресечены сотрудниками центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по Ставропольскому краю", - говорится в сообщении.
Следствие ходатайствует об аресте задержанных.
В СК сообщили, что семь человек были задержаны в ходе расследования уголовного дела в отношении 17 участников международного религиозного объединения, действовавших на территории Ставропольского края. Им предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к совершению террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.
По версии следствия, Тимурлан Гогуев организовал в Кисловодске деятельность религиозного объединения, "направленную на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в Российской Федерации единого исламского государства".
Происшествия,ФСБ,СКР,МВД,Ставропольский Край,Карачаево-Черкесская Республика,Республика Дагестан,Кисловодск,
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