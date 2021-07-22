На Ставрополье предотвратили теракт

В СК сообщили, что семь человек были задержаны в ходе расследования уголовного дела в отношении 17 участников международного религиозного объединения, действовавших на территории Ставропольского края. Им предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации, приготовлении к совершению террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.