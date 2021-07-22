В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Украинцы нелегально собирают деньги с отдыхающих в Крыму

Алиса Селезнёва
26 минут назад
Приезжие с Украины в оранжевых жилетках занимаются сбором денег с отдыхающих на косе Беляус, что на западном побережье Крыма. Они объясняют это тем, что пляж якобы находится в аренде.
Украинцы нелегально собирают деньги с отдыхающих в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Один из местных жителей рассказал о противозаконном сборе средств в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте». Как уточнил автор поста, он с компанией отдыхал на Беляусе, когда к ним подошел молодой человек в оранжевой жилетке. В руках у него была канцелярская папка, также он попросил граждан оплатить отдых на пляже – по 150 рублей с человека.
«Демонстрирует он мне договоры между компаниями «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того как я начал смеяться, приступил к запугиваниям милицией и экологами, местными бандитами. Когда понял человек, что и это на нас всех не производит никакого впечатления, заявил: «Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане, чтобы я не тратил на вас столько времени», – рассказал россиянин.
После этих слов мужчина решил ближе познакомиться с собеседником. Как выяснилось, молодой человек прибыл в Крым с напарником с Западной Украины с целью подзаработать в период курортного сезона.
«Мы были в шоке от того, как легко здесь можно заработать. Там, дома, за 100 долларов нужно месяц в поле пахать, а здесь – пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем преступниками они себя не чувствуют, поскольку убирают вечерами пляж от мусора и отвозят все это на свалку. Некий договор с совестью», – объяснил пользователь соцсети.
Происшествия,Севастополь,Республика Крым,Симферополь,Украина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители