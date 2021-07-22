Украинцы нелегально собирают деньги с отдыхающих в Крыму

«Демонстрирует он мне договоры между компаниями «Рога и Копыта» и «Копыта и Рога». После того как я начал смеяться, приступил к запугиваниям милицией и экологами, местными бандитами. Когда понял человек, что и это на нас всех не производит никакого впечатления, заявил: «Что же вы сразу не сказали, что вы – крымчане, чтобы я не тратил на вас столько времени», – рассказал россиянин.
«Мы были в шоке от того, как легко здесь можно заработать. Там, дома, за 100 долларов нужно месяц в поле пахать, а здесь – пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем преступниками они себя не чувствуют, поскольку убирают вечерами пляж от мусора и отвозят все это на свалку. Некий договор с совестью», – объяснил пользователь соцсети.