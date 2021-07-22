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Против первого замминистра природы и экологии Хакасии возбудили дело

RT на русскомиещё 8
1 час назад
Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Чиновника из правительства Хакасии заподозрили в растрате
Фото:  пресс-служба Главы РХ пресс-служба Главы РХ
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК («Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере»).
«Речь идёт о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, министерство содействует следствию», — говорится в сообщении.
Как отмечается, чиновник освобождён от занимаемой должности.
Происшествия,Сергей Глушков,МВД,Республика Хакасия,
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