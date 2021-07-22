Чиновника из правительства Хакасии заподозрили в растрате

Уголовное дело возбуждено в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК («Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере»).«Речь идёт о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, министерство содействует следствию», — говорится в сообщении.Как отмечается, чиновник освобождён от занимаемой должности.Подполковника МВД задержали с миллионной взяткой