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СК расследует еще одно уголовное дело в отношении Фургала

ТАССиещё 2
11 минут назад
Следственный комитет расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который уже обвиняется в организации убийств предпринимателей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, экс-чиновника могут обвинить в том числе в организации преступного сообщества.
Против Фургала завели еще одно дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В отношении Сергея Фургала следователями расследуется дело, в рамках которого экс-губернатору могут предъявить новые обвинения: в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, ст. 289 и ст. 159 УК РФ)", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника ТАСС, фигурантами дела также являются "до десятка человек, среди которых чиновники и бизнесмены".
Официальными комментариями органов следствия и защиты ТАСС пока не располагает.
"Ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию не могу, так как нашему подзащитному никаких новых обвинений предъявлено не было", - заявил ТАСС один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян.
Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, Фургал ознакомился с более половиной его материалов.
Происшествия,Сергей Фургал,Светлана Петренко,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,Хабаровский Край,
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