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CNN: дым от пожаров в Якутии достиг территорий Аляски

ТАССиещё 3
59 минут назад

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территорий американского штата Аляска. Об этом сообщила в четверг на своем сайте телекомпания CNN.

Дым от пожаров в Якутии достиг Аляски
Фото: ТАССТАСС

Телекомпания подчеркивает, "пожары настолько большие, а ветер настолько силен, что дым от них достигает даже Аляски". Данные об этом подтверждает, опираясь на спутниковые снимки, Всемирная метеорологическая организация.

В свою очередь издание Anchorage Daily News отмечает со ссылкой на экспертов, что дым от пожаров в Якутии достигает американского штата уже не в первый раз. Аналогичная ситуация наблюдалась там и в прошлом году.

"Ветры в верхних слоях атмосферы формируются таким образом, что фактически доносят дым оттуда", - цитирует газета специалиста Национальной метеорологической службы США.

Опубликовано видео последствий пожаров в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев заявил ранее в четверг, что специалисты тушат 66 пожаров на площади около 0,5 млн га. По данным оперативного штаба Якутии, за сутки локализованы 17 пожаров на площади свыше 158,8 тыс. га. Наиболее сложная обстановка сохраняется на территории 12 районов. В тушении за сутки были задействованы 2 214 человек и 304 единицы техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.

Происшествия,Лесные пожары в Якутии,Айсен Николаев,CNN,Республика Саха (Якутия),Аляска,
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