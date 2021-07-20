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В США суд вынес приговор россиянину Левашову

RT на русскомиещё 2
54 минуты назад
Американский федеральный окружной суд в штате Коннектикут приговорил российского гражданина Петра Левашова, признавшего вину в компьютерных преступлениях, к уже отбытому сроку. Об этом сообщил ТАСС.
В США суд вынес приговор россиянину Левашову
Фото: ReutersReuters
«Я решил, что приговор к уже проведённому в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже 33 месяца», — приводит ТАСС слова судьи.
Также судья предположил, что россиянина депортируют из США. Отмечается, что в ином случае россиянин будет находиться под особым надзором властей США в течение трёх лет.
Ранее обвинение по делу Левашова просило суд приговорить россиянина к сроку от 12 лет одного месяца до 14 лет семи месяцев тюрьмы за хакерство.
Происшествия,Петр Левашов,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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