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В Кольском заливе обнаружили утечку нефтепродуктов

РИА "ФедералПресс"
42 минуты назад
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в Мурманской области. Следы судового мазута обнаружили в Кольском заливе Баренцева моря, сообщили в ведомстве.
В Кольском заливе обнаружили утечку нефтепродуктов
Фото: epp.genproc.gov.ruepp.genproc.gov.ru
«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства в связи с обнаружением следов нефтепродуктов в Кольском заливе Баренцева моря», – говорится в сообщении.
Предположительно разлив нефтепродуктов произошел при бункеровки топливом судна Tianlong Spirit. Часть топлива оказалась в водоеме. Сообщается, что на место происшествия выехал транспортный прокурор Никита Мошковский. Специалисты на месте устраняют последствия загрязнения. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Для объяснений будет вызван представитель судовладельца.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Мурманская Область,
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