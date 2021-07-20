В Кольском заливе обнаружили утечку нефтепродуктов

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в Мурманской области. Следы судового мазута обнаружили в Кольском заливе Баренцева моря, сообщили в ведомстве.
Фото: epp.genproc.gov.ruepp.genproc.gov.ru
«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства в связи с обнаружением следов нефтепродуктов в Кольском заливе Баренцева моря», – говорится в сообщении.
Предположительно разлив нефтепродуктов произошел при бункеровки топливом судна Tianlong Spirit. Часть топлива оказалась в водоеме. Сообщается, что на место происшествия выехал транспортный прокурор Никита Мошковский. Специалисты на месте устраняют последствия загрязнения. Прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Для объяснений будет вызван представитель судовладельца.