В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Джоан Роулинг пожаловалась на угрозу взорвать ее

Алиса Селезнёва
28 минут назад
Британская писательница автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожаловалась в Twitter, что ей угрожают расправой защитники трансгендеров.
Джоан Роулинг пожаловалась на угрозу взорвать ее
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Джоан Роулинг шутливо прокомментировала статью «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Она отметила, что почти уверена, что для таких людей «было какое-то слово: жунщины? жанщины?».
Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров. Пользователи соцсетей предложили засудить писательницу и не позволить ей больше издавать книги.
Комментируя ситуацию, Роулинг отметила в Twitter, что ее оппоненты не сумели уволить ее и арестовать, а их преследование только увеличило продажи книг.
Однако хейтеры продолжают сыпать угрозами, констатировала автор популярных книг и привела в доказательство скриншот одного из комментариев.
«Я желаю, чтобы ты (Джоан Роулинг. – Прим. ред.) однажды нашла очень милую самодельную бомбу в почтовом ящике», - написал писательнице один из недовольных ее позицией.
Ранее сервис MyBook провел опрос среди пользователей о том, какие произведения художественной литературы следует включить в школьную программу, а какие исключить из нее. Согласно его результатам, 42% россиян хотели бы пополнить школьную программу книгами о Гарри Поттере. При этом 24% пользователей хотели бы исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.
Происшествия,Михаил Шолохов,Лев Толстой,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители