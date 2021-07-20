Джоан Роулинг пожаловалась на угрозу взорвать ее

Ранее Джоан Роулинг шутливо прокомментировала статью «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Она отметила, что почти уверена, что для таких людей «было какое-то слово: жунщины? жанщины?».
Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров. Пользователи соцсетей предложили засудить писательницу и не позволить ей больше издавать книги.
Комментируя ситуацию, Роулинг отметила в Twitter, что ее оппоненты не сумели уволить ее и арестовать, а их преследование только увеличило продажи книг.
Однако хейтеры продолжают сыпать угрозами, констатировала автор популярных книг и привела в доказательство скриншот одного из комментариев.
«Я желаю, чтобы ты (Джоан Роулинг. – Прим. ред.) однажды нашла очень милую самодельную бомбу в почтовом ящике», - написал писательнице один из недовольных ее позицией.
Ранее сервис MyBook провел опрос среди пользователей о том, какие произведения художественной литературы следует включить в школьную программу, а какие исключить из нее. Согласно его результатам, 42% россиян хотели бы пополнить школьную программу книгами о Гарри Поттере. При этом 24% пользователей хотели бы исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого
и «Тихий Дон» Михаила Шолохова
.