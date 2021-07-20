На президента Мали напали с ножом в мечети

Группа военных во главе с вице-президентом Гоитой арестовала 24 мая временного президента Мали Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Через 48 часов, находясь в заключении на армейской базе, они оба заявили, что уходят со своих постов. Сразу после этого Конституционный суд Мали своим постановлением объявил, что полковник Гоита стал президентом переходного периода и главой государства. Его инаугурация состоялась 7 июня. В тот же день своим указом Гоита назначил главой правительства Чогеля Кокаллу Маигу, который является выходцем из находившегося в оппозиции к прежним властям политического образования "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил".