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СМИ: в Париже начался пожар близ резиденции премьера

ТАССиещё 2
11 минут назад
Пожар начался во вторник в Париже недалеко от Матиньонского дворца - резиденции премьер-министра Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.
Близ резиденции премьера Франции вспыхнул пожар
Фото: t.me/rian_rut.me/rian_ru
По ее данным, на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.
Как отмечает France Bleu, пожар возник в здании, которое сейчас реставрируют, причина возгорания пока не уточняется. Матиньонскому дворцу огонь не угрожает.
Как сообщила в Twitter городская пожарная служба, возгорание произошло на улице Варенн в седьмом округе Парижа, где, в частности, находятся посольство Италии и Музей Родена. Телефон посольства в настоящее время не отвечает.
Происшествия,Франция,
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