Близ резиденции премьера Франции вспыхнул пожар

Пожар начался во вторник в Париже недалеко от Матиньонского дворца - резиденции премьер-министра Франции . Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Фото: t.me/rian_ru t.me/rian_ru

По ее данным, на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.

Как отмечает France Bleu, пожар возник в здании, которое сейчас реставрируют, причина возгорания пока не уточняется. Матиньонскому дворцу огонь не угрожает.