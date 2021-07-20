Начальник УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов задержан во время спецоперации МВД при силовой поддержке Росгвардии, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вместе с Сафоновым задержаны также более 35 сотрудников ГИБДД.Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения должностными полномочиями.«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», говорится в сообщении. Официального подтверждения этой информации со стороны силовых структур пока нет.