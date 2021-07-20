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Хинштейн сообщил о задержании «верхушки» ГИБДД Ставрополья

BFM.RUиещё 13
51 минуту назад
Начальник УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов задержан во время спецоперации МВД при силовой поддержке Росгвардии, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вместе с Сафоновым задержаны также более 35 сотрудников ГИБДД.
Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения должностными полномочиями.
«По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком», говорится в сообщении.
Официального подтверждения этой информации со стороны силовых структур пока нет.
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