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«Очень переживаем»: мать виновницы ДТП на Авиаторов об аварии

Анна Безрукова
1 час назад
Мать виновницы аварии на улице Авиаторов в Москве, Валерии Башкировой, рассказала телеканалу "360" о том, в каком состоянии сейчас находится вся их семья.
«Очень переживаем»: мать виновницы ДТП на Авиаторов об аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она отметила, что семья девушки искренне переживает из-за произошедшего.
"Мы все очень переживаем. Мне очень трудно говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! Я переживаю за них так же, как за нее и за всех", – сказала мать Башкировой.
Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов в московском районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых и трое малолетних детей переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Их сбила 18-летняя Валерия Башкирова на машине марки Mazda 3. Детей девяти месяцев, трех и пяти лет доставили в тяжелом состоянии в больницу. Двое из них умерли в медучреждении.
Первоначально Башкирова была помещена под домашний арест по обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Затем прокуратура потребовала ужесточить обвинение и меры пресечения. Теперь Башкирова может оказаться за решеткой на срок до семи лет.
А 19 июля суд вынес решение о помещении Башкировой в СИЗО на два месяца (до 16 сентября).
Происшествия,Валерия Башкирова,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Москва,
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