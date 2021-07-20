«Очень переживаем»: мать виновницы ДТП на Авиаторов об аварии

Мать виновницы аварии на улице Авиаторов в Москве Валерии Башкировой , рассказала телеканалу " 360 " о том, в каком состоянии сейчас находится вся их семья.

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Она отметила, что семья девушки искренне переживает из-за произошедшего.

"Мы все очень переживаем. Мне очень трудно говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! Я переживаю за них так же, как за нее и за всех", – сказала мать Башкировой.

Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов в московском районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых и трое малолетних детей переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Их сбила 18-летняя Валерия Башкирова на машине марки Mazda 3. Детей девяти месяцев, трех и пяти лет доставили в тяжелом состоянии в больницу. Двое из них умерли в медучреждении.

Первоначально Башкирова была помещена под домашний арест по обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Затем прокуратура потребовала ужесточить обвинение и меры пресечения. Теперь Башкирова может оказаться за решеткой на срок до семи лет.