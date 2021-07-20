«Очень переживаем»: мать виновницы ДТП на Авиаторов об аварии

Мать виновницы аварии на улице Авиаторов в Москве
, Валерии Башкировой
, рассказала телеканалу "360
" о том, в каком состоянии сейчас находится вся их семья.
Она отметила, что семья девушки искренне переживает из-за произошедшего.
"Мы все очень переживаем. Мне очень трудно говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! Я переживаю за них так же, как за нее и за всех", – сказала мать Башкировой.
Напомним, ДТП произошло на улице Авиаторов в московском районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых и трое малолетних детей переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Их сбила 18-летняя Валерия Башкирова на машине марки Mazda 3. Детей девяти месяцев, трех и пяти лет доставили в тяжелом состоянии в больницу. Двое из них умерли в медучреждении.
Первоначально Башкирова была помещена под домашний арест по обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Затем прокуратура
потребовала ужесточить обвинение и меры пресечения. Теперь Башкирова может оказаться за решеткой на срок до семи лет.
А 19 июля суд вынес решение о помещении Башкировой в СИЗО
на два месяца (до 16 сентября).