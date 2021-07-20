Москвичка Валерия Башкирова, ставшая виновницей аварии с двумя погибшими детьми, раскаивается в случившемся. Об этом информагентству ТАСС рассказали родные девушки. Также родственники выразили желание оказать помощь пострадавшей стороне и выплатить компенсацию. Накануне фигурантка дела о смертельном ДТП была помещена в СИЗО

В прошедшую субботу Башкирову поместили под домашний арест. Но поводом для пересмотра меры пресечения выступило требование московской прокуратуры. После того, как появилась информация о смерти второго ребенка, ведомство потребовало ужесточить обвинение на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сама Башкирова в ходе оглашения решения о заключении ее под стражу расплакалась.

Напомним, авария случилась в минувшую пятницу. Как видно по опубликованной видеозаписи, машина, за рулем которой находилась Башкирова, не затормозила перед пешеходным переходом, несмотря на то, что автомобиль на соседней полосе это сделал. В этот момент дорогу переходили пять человек, члены одной семьи - трое детей, их мать и бабушка.

Два мальчика – одному из которых было 3 года, а другому – 5 лет –умерли в больнице. Девятимесячной девочке удалось остаться в живых, ее, по информации агентства «Интерфакс» выписали из больницы.