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Обвиняемая в аварии с двумя погибшими детьми Валерия Башкирова признала вину

Анна Безрукова
26 минут назад
Москвичка Валерия Башкирова, ставшая виновницей аварии с двумя погибшими детьми, раскаивается в случившемся. Об этом информагентству ТАСС рассказали родные девушки. Также родственники выразили желание оказать помощь пострадавшей стороне и выплатить компенсацию. Накануне фигурантка дела о смертельном ДТП была помещена в СИЗО.
В прошедшую субботу Башкирову поместили под домашний арест. Но поводом для пересмотра меры пресечения выступило требование московской прокуратуры. После того, как появилась информация о смерти второго ребенка, ведомство потребовало ужесточить обвинение на нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сама Башкирова в ходе оглашения решения о заключении ее под стражу расплакалась.
Напомним, авария случилась в минувшую пятницу. Как видно по опубликованной видеозаписи, машина, за рулем которой находилась Башкирова, не затормозила перед пешеходным переходом, несмотря на то, что автомобиль на соседней полосе это сделал. В этот момент дорогу переходили пять человек, члены одной семьи - трое детей, их мать и бабушка.
Два мальчика – одному из которых было 3 года, а другому – 5 лет –умерли в больнице. Девятимесячной девочке удалось остаться в живых, ее, по информации агентства «Интерфакс» выписали из больницы.
Также ранее следователи несколько раз обращались с просьбами передать дело Башкировой на их контроль, но получали со стороны прокуратуры отказ. В настоящее время дело находится на контроле у Следственного департамента МВД.
Происшествия,Видео,Валерия Башкирова,ФСИН,Генпрокуратура РФ,МВД,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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