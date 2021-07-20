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Выращивающего коноплю в подвале жилого дома сантехника сняли на видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад
В подмосковном городе Протвино полицейские задержали мужчину, который выращивал коноплю в подвале жилого дома. Видео опубликовано в telegram-канале “Мослента”.
Задержанный 41-летний подозреваемый работал сантехником. Он арендовал подвальное помещение в многоквартирном доме на улице Академика Сахарова в котором и разместил специальные лампы освещения, горшки с растением и прочий инвентарь. У злоумышленника изъяли 46 горшков с растением и пакеты с сыпучим веществом.
“По результатам химического исследования установлено, что изъятые растения являются коноплей, а вещество в пакете - наркотическим средством (марихуаной) общей массой около 200 граммов”, - заключила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».
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