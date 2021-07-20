Выращивающего коноплю в подвале жилого дома сантехника сняли на видео

Задержанный 41-летний подозреваемый работал сантехником. Он арендовал подвальное помещение в многоквартирном доме на улице Академика Сахарова в котором и разместил специальные лампы освещения, горшки с растением и прочий инвентарь. У злоумышленника изъяли 46 горшков с растением и пакеты с сыпучим веществом.