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Мощный взрыв произошел на заводе в центре Китая

Газета.Ruиещё 3
44 минуты назад
Взрыв произошел на заводе в провинции Хэнань в центральной части Китая. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету Global Times.
Мощный взрыв произошел на заводе в центре Китая
Фото: TwitterTwitter
По информации газеты, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции прибыли на место происшествия. Информация о пострадавших уточняется.
Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти сообщило, что взрыв произошел на заводе в городе Дэнфэн.
По опубликованным в Сети кадрам с места происшествия видно, что мощность взрыва была достаточно большой, уточнило РИА «Новости».
Происшествия,РИА Новости,Китай,
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