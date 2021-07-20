Мощный взрыв произошел на заводе в центре Китая

Взрыв произошел на заводе в провинции Хэнань в центральной части Китая . Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету Global Times.

Фото: Twitter Twitter

По информации газеты, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции прибыли на место происшествия. Информация о пострадавших уточняется.

Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти сообщило, что взрыв произошел на заводе в городе Дэнфэн.