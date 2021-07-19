Иностранцы ограбили пенсионера в Москве

Двое приезжих мужчин ограбили пенсионера возле его дома. С применением насилия они отобрали у него деньги и мобильный телефон. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

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Инцидент произошел на Рязанском проспекте. После обращения 73-летнего москвича в полицию, правоохранители задержали злоумышленников на улице Вострухина. Подозреваемыми оказались мужчины 26 и 38 лет, которые не имеют постоянного места жительства в столице. До задержания они успели потратить награбленное.

Мужчины находятся под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».