Экс-директору ФБК Жданову продлили арест

Как уточнили в суде, в понедельник в Нарьян-Маре рассматривали только вопрос по мере пресечения подсудимого, следующее заседание по существу назначено на 27 июля.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца Юрия. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".