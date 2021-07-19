Четырёхмесячную девочку, пострадавшую в ДТП, которое устроила 18-летняя Валерия Башкирова выписали из больницы. Она чувствует себя хорошо. Об этом Telegram-каналу LIFE SHOT рассказала мама ребёнка.

С девочкой всё хорошо, нас выписали. Следим за её состоянием, — сообщила она.

По словам женщины, бабушка ребёнка «пришла в себя, насколько это возможно». Она также выразила благодарность всем, кто сочувствует её брату, у которого в ДТП погиб единственный ребёнок.

Москве произошло очередное резонансное ДТП — 18-летняя Валерия Башкирова сбила на переходе троих детей, которые переходили дорогу по зебре вместе с мамой и бабушкой. Вскоре один из них скончался, а спустя сутки — умер второй ребенок. Почему произошла эта авария и можно ли было ее предотвратить — в материале «Ленты.ру».

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ДТП произошло в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов в московском районе Солнцево. Двое взрослых — мама и бабушка — начали переходить дорогу по зебре вместе с тремя маленькими детьми. Пятилетний мальчик был на самокате, трехлетний — на беговеле (детский велосипед без педалей), девятимесячного младенца везли в коляске.

Участок дороги в этом месте односторонний, первая машина остановилась и пропустила людей. Судя по кадрам камеры видеонаблюдения, трое детей находились немного впереди взрослых, и когда они пересекли первую полосу и оказались на второй — их снесла Mazda, которая даже не попыталась сбавить скорость. Детей разметало в стороны.

Все трое получили страшные травмы. У пятилетнего ребенка врачи диагностировали перелом основания черепа, он впал в кому. Мальчик трех лет получил перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Девятимесячный младенец был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Для их эвакуации привлекали вертолет.

Ночью в субботу стало известно, что старший ребенок умер. Спустя еще почти сутки в больнице скончался трехлетний мальчик.

«Сидела в телефоне»

За рулем иномарки оказалась 18-летняя Валерия Башкирова. Она получила права в 2020 году.

Скорость, с которой девушка двигалась по Авиаторов, была небольшой — всего около 40-50 километров в час. Однако, подъезжая к переходу, Башкирова не затормозила, хотя по правилам, если один автомобиль сбавил скорость перед зеброй, то и другие должны это сделать.

Позже «Московский комсомолец» опубликовал объяснения девушки — она не смогла предотвратить ДТП, потому что «сидела в телефоне».

Машину подарили ей за прилежную учебу — Башкирова поступила в престижный московский вуз (по данным СМИ, в РАНХиГС ).

«Mazda 3 — очень старая. Это машина, кажется, 2006 года выпуска. Раньше на ней ездила тетя Леры, у нее своя ветклиника. Когда Лера сдала на права, ей эту машину как первую отдали. За прилежную учебу в школе и поступление в универ», — рассказала «Комсомольской правде» знакомая Башкировой.

«Сбившая детей дама стояла и рыдала»

Сейчас на месте аварии появился стихийный мемориал — москвичи несут на Авиаторов цветы и игрушки.

Когда я подбежала, один ребенок уже был в "скорой", его реанимировали. (...). А двое детей лежали на газоне. Мальчик (его потом увезли на вертолете) еле дышал и был очень плох. Девочка маленькая была в царапинах вся, плакала и залезала к матери на колени. А мама металась от девочки к мальчику и обратно. И мама, и бабушка были в абсолютно невменяемом состоянии от горя. Бабушка за сердце хваталась. У мамы были ссадины на руках, но она не обращала на это внимания — так в разговоре с журналистами описывает события пятницы одна из свидетельниц ДТП.

«Сбившая детей дама стояла и рыдала, разговаривая с кем-то по телефону», — сказал другой очевидец.

По некоторым данным, виновница аварии — дочь бывшего сотрудника силовых структур.

Башкирову отправили под домашний арест. От общения с прессой она по совету адвоката отказывается. Сперва появилась информация, что в момент аварии девушка была пьяна, но позже ее опровергли.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжких травм. Однако когда первый ребенок умер, его переквалифицировали, в деле появилась формулировка «повлекшее по неосторожности смерть» и вырос максимальный срок наказания — с трех до пяти лет лишения свободы.

Вслед за смертью второго ребенка, вероятно, состав снова изменится — «смерть двух или более лиц» (часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса), и это уже до семи лет тюрьмы.

«Адвокат обвиняемой не давал оценку ее действиям, — сказал ТАСС руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев, — лишь назвал произошедшее несчастным случаем».

«Сделаем все, чтобы не отделалась. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал он в Twitter, ретвитнув пост о «18-летней суке», который написал журналист «Вести ФМ» Гия Саралидзе.

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Кроме стихийного мемориала на месте ДТП появился и лежачий полицейский — всего через несколько часов после того, как Mazda сбила детей. Хотя, если почитать в прессе комментарии местных жителей, они давно жаловались на слепые зоны и организацию движения на этом участке.

Дети, которых сбила машина на улице Авиаторов, были из разных семей. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», один из погибших мальчиков вместе с родителями приехал в гости к родственникам в Москву.

Родственник Валерии Башкировой, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Москве на улице Авиаторов, заявил, что ее мучают кошмары и она ничего не ест, находясь под домашним арестом, передает «НТВ».

По словам ее родственника, Башкирова пережила истерику после случившегося, потом позвонила своей матери и тете, и рассказала, что произошло. Сейчас студентка РАНХиГС находится под домашним арестом в подмосковном поселке Лесной городок. Согласно условиям домашнего ареста, у нее отключен интернет и изъят мобильный телефон.

Девушка утверждает, что не заметила переходящих дорогу детей, так как смотрела на телефон, который был закреплен на подставке. Позже она заявила, что ее ослепило солнце.

Прокуратура Москвы требует переквалифицировать действия обвиняемой в совершении ДТП в Солнцеве и изменить ей меру пресечения.

В настоящее время 18-летней девушке, которая в пятницу на переходе сбила троих малолетних детей, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В субботу Никулинский суд Москвы отправил ее на два месяца под домашний арест. К этому моменту было известно о гибели одного пятилетнего мальчика. Однако позже стало известно, что в больнице умер еще один пострадавший мальчик. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ - то есть нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В то же время, как отметили в прокуратуре, законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятия его из органов полиции в Следственный комитет , в настоящее время не имеется.

Сергей Радько , адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», считает, что Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов в Москве, грозит тюремный срок до 15 лет, сообщает радио «Говорит Москва».

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«Наезд был на пешеходном переходе, автомобиль на параллельной полосе совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов. Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», — заявил Радько.

Он отметил, что считает справедливым домашний арест Башкировой.