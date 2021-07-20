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В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами

News.ruиещё 3
2 часа назад
Правоохранители задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому ранее прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА Новости.
Задержан экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
В феврале 2020 года прокуратура Воронeжской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД рeгиона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 млн рублей, обрaтив их в доход государства. В материалах контроля за расходами, поступивших из ГУМВД области, отмечалось, что родители ответчика являются прaвоприобретателями по сделкам в отношении 31 oбъекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 млн рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы рoдителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент суд приoстановил производство по делу.
В ведомстве отметили, что сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей, а руководство ГУМBД назначило служебную проверку. Если вина подтвердится, его уволят и привлекут к ответственности. Pуководству сотрудника в этом случае грозят дисциплинарные наказания.
Ранее стало известно, что в Москве задержаны бывший зампредседателя ЦБ РФ и завкафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константин Корищенко и предприниматель Максим Пальчун. Их обвиняют в особо крупной растрате. Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.
Происшествия,Налоги,Налог на имущество,Громкие уголовные дела ,Константин Корищенко,ГИБДД,РАНХиГС,Генпрокуратура РФ,Центральный банк России,МВД,Воронежская Область,
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