Задержан экс-замглавы ГИБДД с 22 квартирами

В ведомстве отметили, что сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей, а руководство ГУМBД назначило служебную проверку. Если вина подтвердится, его уволят и привлекут к ответственности. Pуководству сотрудника в этом случае грозят дисциплинарные наказания.