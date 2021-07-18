"Голливудского потрошителя" приговорили к смертной казни

Серийный маньяк по кличке «голливудский потрошитель» Майкл Гарджуло был приговорен к смертной казни в Соединенных Штатах , сообщает NBC News.

Фото: Damian Dovarganes/AP Damian Dovarganes/AP

Мужчина признан виновным в двух убийствах и еще одном покушении. Фигурант дела, как установлено, жестоко расправился с возлюбленной актера Эштона Кутчера . В результате артист активно включился в процесс поимки убийцы. Кутчер также давал на суде против него показания.

После разговора с Эштоном в суде Майкл сознался в 10 убийствах.

Судья вынес приговор, назвав преступления убийцы «жестокими и пугающими». Члены семей жертв плакали, когда судья Верховного суда Лос-Анджелеса оглашал приговор 45-летнему Гарджуло.

Дело Гарджуло вызвало резонанс, потому что одна из жертв готовилась к свиданию с Кутчером.

Гарджуло признали виновным в убийстве в 2001 году Эшли Эллерин, 22-летней студентки-дизайнера. Преступление было совершено в ее доме, находящемся в Голливуде. На теле Эллерин обнаружили 47 ножевых ранений.

Преступника задержали только в 2008 году. Гарджуло был мастером по ремонту кондиционеров и обогревателей, охранником и начинающим актером.