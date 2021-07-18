Похороны вместо свадьбы: СМИ рассказали о потерявшей в ДТП детей семье

СМИ рассказали о многодетной семье, которая потеряла двух детей в ДТП из-за девушки-водителя «сидевшей в телефоне». Соседка Олеся, организовавшая в соцсетях сбор средств в помощь осиротевшим родителям, рассказала, что в семье было 7 человек, пишет «МК». Это жительница Солнцево Марина, ее муж и пятеро детей. Самой старшей 16 лет, Диме 8 лет, Максиму 5 лет, Роме 4 года. Самая маленькая - 9-месячная Вероника.

Фото: Госавтоинспекция Москвы Госавтоинспекция Москвы

От травм в ДТП на пешеходном переходе погиб Рома. Вторым погибшим оказался малолетний племянник Сережа. Это сын брата Марины. Брат с семьей приехали в Москву из Череповца на свадьбу родственницы. Но вместо свадьбы попали на двойные похороны.

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Всего машина сбила троих детей – выжила только Вероника, сидевшая в коляске. За ее жизнь борются врачи. Сейчас Марина находится в депрессии.

«Разговаривала с ней по телефону. Хотя вообще она почти ни с кем не разговаривает, отвечает односложно: нам не до этого. Ее можно понять. Но мне она сказала, что благодарна всем, кто помог собрать деньги на перевозку тел из морга и на похороны», - сказала Олеся.

С детьми на дороге была Марина и ее мать. Соседи говорят, что у пенсионерки случился сердечный приступ.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло в минувшую пятницу. Иномарка въехала в людей на пешеходном переходе. Ранения получили два мальчика (5 лет и 3 года) и девятимесячный младенец, находившийся в коляске. Сопровождавшие их взрослые не пострадали. Детей госпитализировали, двое старших умерли в больнице.

Известно, что 18-летняя автоледи недавно получила права, ей подарили иномарку за хорошую учебу.

В СМИ появились кадры ДТП, на них видно, что девушка не обращает внимания на знаки и на соседний автомобиль, остановившийся перед зеброй, по которой идут люди. Напротив, она прибавляет скорость и буквально сносит детей.

Девушке грозит до 15 лет колонии. Случившееся объяснила тем, что в процессе движения не следила за дорогой, а «сидела в телефоне».