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Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 156

RT на русскомиещё 1
16 минут назад
Вследствие наводнений в округе Арвайлер на западе Германии погибли 156 человек, ещё 670 пострадали, сообщает управление полиции Кобленца.
156 человек стали жертвами наводнения в Германии
Фото: ReutersReuters
«Число погибших из-за... наводнения в Германии достигло как минимум 156», — пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные полиции.
В правоохранительных органах сообщили о 670 пострадавших.
В некоторых населённых пунктах до сих пор отсутствует электричество и не работает связь.
Ранее сообщалось о 110 погибших.
По информации DPA, наводнение в субботу, 17 июля, достигло Саксонской Швейцарии.
Кроме того, из-за непогоды на участке Дрезден — Прага железнодорожное сообщение приостановлено до вечера воскресенья.
Происшествия,МВД,Deutsche Welle,Германия,
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