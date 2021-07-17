Лишенная детей из-за пирсинга дагестанка сообщила о похищении сына

Жительница Дагестана
Нина Церетилова, у которой суд пытался забрать детей из-за крашеных в розовый цвет волос, заявила о пропаже сына в Санкт-Петербурге
. Об этом девушка рассказала в Instagram.
По словам Церетиловой, ее сын Мухтар «просто вышел и пропал», не выходит на связь. Женщина также рассказала, что сделала распечатку звонков с номера телефона сына, и выяснила, что ему звонил отец Магомед Церетилов. По мнению дагестанки, ребенка могли увезти знакомые его отца. Сам он не мог это сделать, поскольку ему запрещено выезжать из-за заведенных на него уголовных дел, объяснила женщина. Она готова написать заявление о похищении.
Накануне суд в Дагестане ограничил в родительских правах ее бывшего мужа, удовлетворив иск Церетиловой. Суд также рассматривает уголовное дело против мужчины по статье о злостном уклонении от уплаты алиментов.
Церетилова судится с бывшим супругом с 2020 года. Судья в Махачкале в прошлом году вынес решение в пользу отца детей, обосновав это тем, что Церетилова «ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери» и «на ее теле изображены татуировки с надписями». В марте 2021 года верховный суд Дагестана постановил, что два сына и дочь Церетиловых должны остаться с матерью.