Суд вынес решение по сбившей детей в Москве девушке

Никулинский районный суд Москвы
отправил 18-летнюю Валерию Башкирову
, сбившую трёх детей на пешеходном переходе на западе столицы, под домашний арест. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Девушке предъявили обвинения по части 3 ст. 264 УК РФ. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека. Telegram-канал также опубликовал видео из зала суда, на котором видно и саму виновницу ДТП, сидящую в «аквариуме».
Инцидент произошёл 16 июля на юго-западе Москвы. Водитель автомобиля Mazda на пешеходном переходе сбил троих детей, а также зацепил их мать и бабушку. В результате, пострадали именно дети. Как объяснила сама виновница ДТП, в момент инцидента она «сидела в телефоне».
Позднее один из троих детей, сбитых на переходе женщиной на Mazda в Москве, умер в больнице от полученных травм. Пятилетний ребёнок получил перелом основания черепа, его доставляли в больницу санвертолётом.