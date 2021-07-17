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Девушку, сбившую трёх детей в Москве, отправили под домашний арест

News.ru
13 минут назад
Никулинский районный суд Москвы отправил 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую трёх детей на пешеходном переходе на западе столицы, под домашний арест. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Суд вынес решение по сбившей детей в Москве девушке
Фото: ТАССТАСС
Девушке предъявили обвинения по части 3 ст. 264 УК РФ. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека. Telegram-канал также опубликовал видео из зала суда, на котором видно и саму виновницу ДТП, сидящую в «аквариуме».
Инцидент произошёл 16 июля на юго-западе Москвы. Водитель автомобиля Mazda на пешеходном переходе сбил троих детей, а также зацепил их мать и бабушку. В результате, пострадали именно дети. Как объяснила сама виновница ДТП, в момент инцидента она «сидела в телефоне».
Позднее один из троих детей, сбитых на переходе женщиной на Mazda в Москве, умер в больнице от полученных травм. Пятилетний ребёнок получил перелом основания черепа, его доставляли в больницу санвертолётом.
Происшествия,Валерия Башкирова,Москва,
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