Суд вынес решение по сбившей детей в Москве девушке

Никулинский районный суд Москвы отправил 18-летнюю Валерию Башкирову , сбившую трёх детей на пешеходном переходе на западе столицы, под домашний арест. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

Девушке предъявили обвинения по части 3 ст. 264 УК РФ. Ей вменяется нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека. Telegram-канал также опубликовал видео из зала суда, на котором видно и саму виновницу ДТП, сидящую в «аквариуме».

Инцидент произошёл 16 июля на юго-западе Москвы. Водитель автомобиля Mazda на пешеходном переходе сбил троих детей, а также зацепил их мать и бабушку. В результате, пострадали именно дети. Как объяснила сама виновница ДТП, в момент инцидента она «сидела в телефоне».