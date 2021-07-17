СК запросил домашний арест для девушки, сбившей трех детей в Москве

Следствие попросило Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест студентку, за рулем «Мазды» сбившую трех детей. В момент ДТП она была нетрезва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Валерия Лазарева.

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«Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Валерии Башкировой», - заявил представитель суда.

По его словам, автомобилистка в момент ДТП была в состоянии алкогольного опьянения – таковы предварительные данные.

19-летняя Башкирова обвиняется в нарушении ПДД, в результате которого один ребенок погиб, двое были госпитализированы. Максимальный срок по данной статье - 5 лет лишения свободы.

ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло накануне. Mazda въехала в людей на пешеходном переходе. Тяжелые ранения получили два мальчика (5 лет и 4 года) и девятимесячный младенец, находившийся в коляске. Сопровождавшие их взрослые не пострадали. Детей госпитализировали, старший мальчик позже умер в больнице.