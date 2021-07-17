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Замглавы Южного таможенного управления задержали по делу о хищении 85 миллионов рублей

Daily Stormиещё 8
33 минуты назад
Фигуранты дела умышленно завысили цену контракта на покупку административного здания, считает следствие
Таможенник задержан по делу о хищении 85 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Силовики задержали замглавы Южного таможенного управления и учредителя коммерческой организации по делу о хищении имущества на 85 миллионов рублей. По версии следствия, в 2018 году при проведении электронного аукциона фигуранты завысили начальную цену контракта на приобретение административного здания. Контракт был заключен на сумму свыше 253 миллионов рублей.
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«Вместе с тем проведенным исследованием установлено, что стоимость приобретенного имущества искусственно завышена на сумму порядка 85 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета», — говорится в сообщении СКР.
Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере»). Контракт был заключен на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста.
По версии ФСБ, подозреваемые ограничили доступ к получению соглашения другим подрядчикам. Когда стороны подписали контракт на 235 миллионов рублей, под управление Южного таможенного управления перешло здание площадью около трех тысяч квадратных метров и два земельных участка, а 85 миллионов рублей (сумма, на которую завысили стоимость документа) были потрачены подозреваемыми. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.
28 июня стало известно, что военный суд арестовал на два месяца трех офицеров управления авиации ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве. По версии следствия, они похитили 63,4 миллиона рублей при заключении контрактов с компанией ООО «АсСтрой» в 2017-2019 годах, которая должна была возвести в Воркуте складской комплекс. Обвинение настаивает, что обязательства выполнены не были. Офицеры ФСБ вину не признали и уже обжаловали решение суда.
30 марта Генпрокуратура сообщила, что в январе-феврале 2021 года число коррупционных преступлений в России выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством. На этапе предварительного расследования материальный ущерб составил 65,3 миллиарда рублей.
В начале марта Генпрокуратура составила рейтинг российских регионов по уровню коррупции в 2020 году. По количеству выявленных случаев взяточничества лидирует Москва. На втором месте оказался Татарстан. Далее следуют Ставропольский край, Подмосковье, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.
Самые низкие уровни коррупции по итогам 2020 года были зафиксированы на Чукотке, в Еврейской автономной области, Республике Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.
Происшествия,Федеральная таможенная служба,ФСБ,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,
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