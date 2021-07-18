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Задержан расстрелявший автобус в Москве водитель Mercedes

ЧП Столицаиещё 4
7 часов назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, которого подозревают в обстреле автобуса. Как стало известно РЕН ТВ, 50-летнего Бориса Клюева задержали в яхт-клубе на Ленинградском шоссе. https://chp-msk.ru/wp-content/uploads/2021/07/1-4.mp4 Также известно, что было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Напомним, 17 июля водитель Mercedes устроил стрельбу на Большой Пироговской улице после дорожного конфликта. В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места происшествия.
Задержан расстрелявший автобус в Москве водитель Mercedes
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица
Происшествия,Борис Клюев,МВД,РЕН ТВ,Москва,
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