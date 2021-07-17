На Украине разбился вертолет Ми-2

Пилот и его помощник погибли на месте в результате пожара.

До этого украинские СМИ сообщали, что украинский флот примет на вооружение разработанный в 1961 году вертолет Ми-2 в качестве палубного. Вертолеты, производство которых было прекращено в 1992 году, должны будут пройти модернизацию и перевооружение.