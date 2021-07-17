«Обвинили Россию»: MH17 потерпел крушение в Донбассе 7 лет назад

Прошло ровно семь лет с момента крушения малазийского «Боинга» над Донбассом, однако международной следственной группе до сих пор особенно нечем похвастаться. Только этим летом суд, наконец, приступил к рассмотрению дела MH17 по существу и практически сразу отложил слушания до осени. Процесс снова осложнился после того, как США пообещали некие новые неопровержимые доказательства, но суд их так и не увидел. Это далеко не первый случай, когда громкие заявления по делу сбитого «Боинга» не находят подтверждений, а рассмотрение дела буксует без видимых причин. «Лента.ру» вспомнила все скромные успехи международной следственной группы за эти годы и попыталась понять, чего ждать дальше от одного из самых скандальных судебных процессов в мире.

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Новые показания

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Суд в Гааге приступил к рассмотрению дела MH17 по существу 7 июня. Следствие разрабатывает основную версию, согласно которой лайнер сбили ракетой «Бук» с территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Казалось, дело сдвинулось с мертвой точки: в зале заседаний впервые заслушали показания свидетелей, информация о которых засекречена.

Восемь человек сообщили, что видели или слышали пуск ракеты в небе недалеко от подконтрольного ДНР города Снежное. Три свидетеля при этом утверждали, что были в районе пуска в момент катастрофы. Один из ключевых свидетелей заявил, что находился перед крушением лайнера на блокпосту ДНР возле Первомайского и видел грузовик с ракетами. Затем он услышал грохот, свист и «звук разрыва» в небе. После этого, по словам очевидца, машина вернулась уже пустая. Самого момента запуска ракеты никто из свидетелей не видел. Несмотря на этот факт, показания сочли убедительными и приобщили к делу

Однако следователи отказались использовать информацию от двоих свидетелей, переданную Россией . Те очевидцы утверждали, что видели пуск ракеты из города Амвросиевка под Донецком , в тот момент находящегося под контролем Вооруженных сил Украины . Суд также отказался допрашивать бизнесмена Игоря Коломойского — как указала защита обвиняемых, экс-губернатор Днепропетровской области Украины неоднократно публично намекал , что знает настоящую версию катастрофы «Боинга».

При этом суд положительно ответил на другую просьбу стороны защиты и приобщил к делу показания бывшего командира роты ПВО ДНР Владимира Цемаха . Известный как «ценный свидетель» по делу, он единственный из очевидцев участвовал в боевых действиях в районе катастрофы рейса MH17. Военнослужащий заявил , что не видел ни одного «Бука» на территории военного конфликта на юго-востоке Украины.

Примечательно, что свидетели высказались только через семь лет со дня крушения лайнера. Нидерландский прокурор Тийс Бергер сообщал , что они не хотели выступать в суде из-за страха за свою жизнь. Один из них рассказал Бергеру, что вооруженные люди дважды угрожали ему пытками, после чего свидетель был вынужден покинуть свой дом.

На другой записи мужчина, чей голос похож на голос Дубинского, также обсуждает перемещение «Бука» в район Саур-Могилы, где проходили ожесточенные бои с украинскими военными. Кроме того, по данным украинских спецслужб, за несколько дней до крушения «Боинга» Гиркин по телефону рассказывал неизвестным собеседникам о тяжелом положении сторонников ДНР и просил предоставить средства ПВО, чтобы противостоять украинской авиации.

В свою очередь, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский опубликовал запись диалога Олега Пулатова о ходе военных операций против украинской армии. На записи человек, чей голос признан голосом Пулатова, жалуется, что ополченцы понесли большие потери, и признает, что украинская военная авиация доставляет Донецку серьезные проблемы.

Участники перехваченных бесед подтвердили подлинность записей, однако некоторые отмечали, что их реплики были смонтированы. Обвиняемые также заявляли, что знали о прослушке и намеренно дезинформировали перехватчиков. Тем не менее запрос средств ПВО, предположительно из России, и последующие обсуждения транспортировки «Бука», по мнению следователей, подтверждают основную версию суда.

Однако эксперты считают, что этого все еще недостаточно, чтобы суд мог сделать какие-либо выводы по существу. «Если будет доказано, что "Бук" действительно использовался для того, чтобы сбить самолет, обвинение все равно должно будет доказать, что подсудимые несут ответственность за авиакатастрофу», — заявил «Ленте.ру» юрист-международник и глава адвокатской коллегии Guernica 37 International Justice Chambers Тоби Кэдмен.

Шаг вперед — два шага назад

К очевидным, но не самым значительным успехам судебного процесса можно отнести тот факт, что следователи спустя семь лет наконец-то пролили свет на судьбу двоих пассажиров MH17, чьи тела так и не удалось обнаружить. Раньше рассматривалась версия, что они не попали на рейс, но в ходе разбирательства их посадочные талоны все же обнаружились, и, согласно данным аэропорта Амстердама, эти люди все же летели в сбитом лайнере.

Отдельно были раскрыты и данные экспертизы останков пилота и его первого помощника. Вскрытие показало, что в их телах было много разных осколков. Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) установил, что среди этих предметов есть 11 фрагментов стали — но речь идет не о частях самолета. Осколки стали уликой, косвенно подтверждающей основную версию следствия. Эксперты также заключили, что повреждения самолета сопоставимы с предполагаемым уроном от ракеты «Бук». Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» , производящий ЗРК «Бук», опроверг эти выводы собственными экспериментами.

Тем не менее все же ожидалось, что в деле появится гораздо больше весомых улик. Например, большие надежды возлагались на спутниковые снимки США — американские власти заявили, что их спутник заснял момент пуска ракеты по малайзийскому лайнеру. Прокуратура Нидерландов запросила снимок для приобщения к делу. Однако вместо самого фото американская сторона отправила в Амстердам документ с описанием снимков и сопутствующей технической информацией.

На просьбу поделиться исходным снимком в США с 2020 года отвечают отказом, поскольку это раскроет технические возможности спутников Пентагона . Последний раз следователи по делу «Боинга» об этом просили весной 2021-го. Власти США заявили, что снимки являются государственной тайной, а потому не могут быть переданы суду. Вместо этого главному прокурору Нидерландов предоставили возможность увидеть исходное фото и убедиться в достоверности описания. Он подтвердил, что информация была изложена верно.

Однако когда защита обвиняемого Пулатова обращалась к суду с просьбой допросить американского разведчика, автора этих снимков, суд не счел нужным удовлетворять требование. Судья Стейнхёйс объявил , что судебные следователи неоднократно пытались получить дополнительные сведения от американской стороны, но безрезультатно, поэтому нет смысла даже пытаться.

Из всех обвиняемых защита представляет только Пулатова, остальных судят заочно. Участников следственной группы такой расклад не смущает, однако ряд юристов задается вопросом о том, насколько процесс будет считаться легитимным, учитывая, что он проводится в отсутствие обвиняемых. Такое мнение высказал «Ленте.ру» глава адвокатской коллегии Guernica 37 International Justice Chambers Тоби Кэдмен.

Голландский политолог, автор книги о катастрофе «Крушение самолета MH17: Украина и новая холодная война» Кейс ван дер Пейл заключил, что информация о спутниковых снимках — это продуманный блеф американских властей. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что для обнародования разведданных такого уровня требуется долгая процедура сбора, оценки, передачи через военный и государственный аппарат.

Такой шаг со стороны США, по словам эксперта, отражает политический курс Вашингтона на оттеснение России и укрепление своих позиций на Украине.

А судьи кто?

Несмотря на то что ни один гражданин Украины не погиб в катастрофе, именно Киев активнее всего настаивает на продвижении судебного процесса и подтверждении версии о роли ЗРК «Бук» в крушении MH17. При этом украинские власти стремятся не только доказать вину подозреваемых, но и привлечь к ответственности российскую сторону. Дело MH17 актуализирует для Украины тему о роли России в конфликте на Донбассе, которая, в свою очередь, уже много лет используется для отвлечения граждан от внутренних проблем и во внутриполитической борьбе за власть в Киеве.

Представители властных органов Украины неоднократно старались привлечь внимание к «палкам», которые Россия якобы вставляет в колеса расследования. Так, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов напомнил изданию Ukrinform, что несколько стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, требовали у ООН назначить международный трибунал по делу о крушении MH17. Он отметил, что Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности, воспользовавшись своим правом вето. Тогда Амстердам предложил провести процесс по своему национальному законодательству.

По словам Ченцова, расследование катастрофы малайзийского лайнера под Донбассом — один из важнейших вопросов в политическом и социальном поле Нидерландов. «Эта тема постоянно стоит в повестке дня как парламента, так и правительства, и международное сотрудничество идет очень интенсивно», — цитирует Ченцова портал «Обозреватель».

Тут дипломат действительно прав. На это указывает тот факт, что в июне 2021 года премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался лично присутствовать на возможном саммите лидеров стран ЕС с российском президентом именно из-за дела MH17. При этом в украинском обществе, которое должно интересовать украинских политиков явно больше голландского, значительного внимания к делу уже нет и в помине.

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник , это крушение лайнера всплывает лишь как элемент политического диалога о взаимоотношениях с Россией и как инструмент возможного наказания Москвы . Обвинительное решение суда ослабит международные позиции России и станет еще одним поводом для введения санкционного режима и усиления давления на Москву, чем Украина обязательно воспользуется

По словам Бортника, дело MH17 остается на радарах общественного сознания, так как украинское население и политические силы ожидают обвинительного приговора. Здесь украинские власти преследуют в том числе и материальные интересы. В Киеве ожидают, что за решением может последовать требование денежных компенсаций от России, часть из которых намерена получить украинская сторона.

Кроме того, Украина надеется на обвинительный приговор еще и для того, чтобы с нее сняли вину за эту катастрофу. Ведь ответственность за открытое небо над зоной военного конфликта в ДНР до сих пор лежит на властях страны. И следствие имеет претензии не только к Москве, но и к Киеву. Так, несколько семей погибших подали иск против страны в Европейский суд по правам человека ЕСПЧ ) из-за того, что украинские власти не закрыли небо над зоной военных действий на Донбассе и подвергли опасности все гражданские рейсы в этом районе.

Однако украинская сторона не обсуждает эти обвинения в публичном поле и стремится переложить всю ответственность на Россию и донецких ополченцев. Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявлял, что Москва пытается использовать процесс в Нидерландах для пропаганды против Киева. При этом СМИ страны используют дело в тех же целях, только против России. Как отметил Руслан Бортник , любое решение голландского суда по делу MH17 спровоцирует эскалацию в отношениях между Москвой и Киевом, а обвинительный вердикт и вовсе ослабит российские позиции на международной арене, чем украинская сторона попробует воспользоваться по максимуму.

Туманная перспектива

Дальнейшие слушания по делу о крушении малайзийского лайнера пройдут в начале осени. В сентябре родственники жертв катастрофы смогут обратиться к суду. Уже сейчас понятно, с какими требованиями они выступят и какие выводы сделали для себя. Накануне первого слушания они расставили около российского посольства в Гааге 298 белых стульев по числу жертв. Семьи погибших также передали письмо российскому президенту. В нем они призвали Москву признать вину и указали, что продолжат добиваться прозрачности и подотчетности для правосудия в отношении 298 жертв рейса MH17.

Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил «Ленте.ру», что судебный процесс по делу MH17 включен в рамки антироссийской политики Брюсселя . По его словам, разбирательство широко освещается в европейских СМИ, поэтому есть высокая вероятность попыток повлиять на общественное мнение со стороны вовлеченных сторон.

Таким образом, родственники погибших хотят добиться справедливости и получить компенсацию, а власти Евросоюза — в очередной раз демонизировать российскую сторону в глазах западного мира и получить инструмент давления, считает Грациани. С ним согласен и голландский политолог Кейс ван дер Пейл, который добавил, что отчасти этот курс диктуется США.

Эксперт Клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев отметил в беседе с «Лентой.ру», что расследование останется едва ли не самым значительным инструментом давления на Москву. «В нужные моменты будут всплывать те или иные "неопровержимые доказательства", возможно, вина России будет окончательно признана на Западе, и начнутся попытки получения компенсаций, в том числе путем ареста российских активов», — уверен он.

Предварительно итоговый приговор по делу отложили на 2022 год. Оптимистично настроенные адвокаты утверждают, что суд уложится в заявленные сроки. Пессимисты уверены, что разбирательство растянется еще на несколько лет. На сегодняшний день в уголовном деле 65 тысяч страниц, и оно продолжает пополняться новыми данными.