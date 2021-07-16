Безработный москвич лишился крупной суммы на западе столицы

Двое жителей столицы стали жертвами разбойного нападения на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу, 16 июля.

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По словам представителя ведомства, инцидент произошел в среду, 14 июля, на улице 50-летия Октября. Вооруженные пистолетами мужчины избили двух москвичей, отобрали у одного из них золотую цепочку с крестом и скрылись.

Полицейские прибыли на место случившегося и вызвали пострадавшим скорую. Мужчин отвезли в больницу, им поставили диагноз «перелом костей носа».

Сумма причиненного ущерба составила около 70 тысяч рублей. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Грабителям может грозить до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.