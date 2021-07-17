СМИ назвали вероятную причину жесткой посадки Ан-28

При неправильном хранении авиакеросина в него попадает влага из атмосферы. После каждой заправки самолета технический специалист должен произвести слив отстоя из баков, и если в нем на самом дне обнаруживается вода, то полет должен быть запрещен. Однако, утверждает телеканал, в малой авиации эта процедура часто игнорируется.