СМИ назвали вероятную причину жесткой посадки Ан-28

Случаи, когда при жесткой посадке пассажирского самолета удается обойтись без жертв, крайне редки. Самолет «Уральских авиалиний
», летевший из Москвы
в Симферополь
, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский
утром 15 августа 2019 года. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц, во время посадки один из двигателей отвалился. Тогда пилота Дамира Юсупова удостоили звания Героя России.