«Все живы»: Пассажиров и экипаж пропавшего Ан-28 нашли

Спутниковая поисково-спасательная система передала информацию о сработавшем на Ан-28 аварийном маяке в 12:27 (по Москве). Самолет в тот момент находился в 160 километрах от населенного пункта Колпашево в Томской области. До этого экипаж не вышел на контрольную связь.