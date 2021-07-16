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«Все живы»: Пассажиров и экипаж пропавшего Ан-28 нашли

Мария Иванова
52 минуты назад
Пропавший с радаров пассажирский Ан-28 обнаружили в Томской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Все люди живы», - заявили спасатели.
Спутниковая поисково-спасательная система передала информацию о сработавшем на Ан-28 аварийном маяке в 12:27 (по Москве). Самолет в тот момент находился в 160 километрах от населенного пункта Колпашево в Томской области. До этого экипаж не вышел на контрольную связь.
По данным ТАСС, Ан-28 совершил жесткую посадку.
В Сибирским авиационном поисково-спасательном центре заявили, что не знают, «насколько здоровы и в каком состоянии» пассажиры и экипаж самолета.
Легкий двухмоторный турбовинтовой самолет Ан-28, направлявшийся из Кедрового в Томск, пропал с радаров в Бакчарском районе Томской области 16 июля. На борту находилось 15 пассажиров и четыре члена экипажа.
Источник ТАСС в авиационных службах рассказывал, что полет проходил штатно, экипаж не докладывал о проблемах, но у самолета сработал аварийный маяк. Перед вылетом Ан-28 был технически исправен, он прошел все предполетные процедуры.
На поиски самолета отправили три вертолета Ми-8 Росавиации и парашютно-десантную группу.
Происшествия,Видео,Росавиация,ИТАР-ТАСС,Томская Область,
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