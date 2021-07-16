Военная катастрофа: часть Германии уходит под воду

«Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед – точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», – говорится в заявлении представителя бундесвера.
«Сначала они услышали шум, потом увидели воду. На западе Германии наводнение сметает на своем пути людей, машины, дома, целые деревни. Это шок, который на самом деле не является неожиданным», – указывает издание Süddeutsche Zeitung.
«В Зинциге из-за наводнения в общежитии для людей с ограниченными возможностями погибло двенадцать человек. Люди были размещены в доме, принадлежащем ассоциации Lebenshilfe. Управляющий директор Стефан Меллер подтверждает количество погибших», – пишет Zeit, приводя одно из многочисленных сообщений о жертвах стихии.
«Год назад мы купили дом, который сейчас не пригоден для жилья. Наши машины смыло в среду вечером. Мы до сих пор не знаем, где они», – говорит семейная пара из городка на реке Ар.