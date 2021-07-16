Военная катастрофа: часть Германии уходит под воду

«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.

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Из-за проливных дождей на западе Германии из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. По последним данным, число жертв наводнений в Германии превысило 100 человек. При этом в земле Северный Рейн – Вестфалия насчитывается уже 43 жертвы, в Рейнланд-Пфальце – 51. Пропали без вести более 1,3 тыс. человек

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Масштабы последствий наводнения на западе Германии в полной мере можно будет оценить лишь в последующие дни. Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом . Меркель также пообещала финансовую помощь пострадавшим районам.

«Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед – точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», – говорится в заявлении представителя бундесвера.

«Целые долины находятся под водой. В Бад-Мюнстерайфеле смыты массивные каменные мосты через Эрфт. Масса обломков прокатилась по историческому центру города, который сейчас выглядит как после авианалета. Это неописуемо.

Телефон и интернет не работают. Сотовая сеть работает только с перебоями. У некоторых родственников нет электричества и воды. И остается пугающий вопрос: принесет ли изменение климата нам больше бед в будущем», – пишет Deutsche Welle

«Сначала они услышали шум, потом увидели воду. На западе Германии наводнение сметает на своем пути людей, машины, дома, целые деревни. Это шок, который на самом деле не является неожиданным», – указывает издание Süddeutsche Zeitung.

«Без сомнения, мы переживаем здесь величайшую катастрофу со времен Второй мировой войны, – говорит начальник администрации Арвайлера Юрген Пфелер. – Наводнение обрушилось на нас в невероятных, невообразимых масштабах. В городе Альтенар вода поднялась выше семи метров. Последствия катастрофические».

«В Зинциге из-за наводнения в общежитии для людей с ограниченными возможностями погибло двенадцать человек. Люди были размещены в доме, принадлежащем ассоциации Lebenshilfe. Управляющий директор Стефан Меллер подтверждает количество погибших», – пишет Zeit, приводя одно из многочисленных сообщений о жертвах стихии.

«Было бы лучше, если бы река все это унесла. Тогда мы смогли бы здесь все перестроить», – говорит одна из пострадавших женщин посреди обломков разрушенного дома. Ее соседи пытаются откопать гаражи, покрытые толстым слоем грязи, и спасти хоть какое-то имущество, но их усилия тщетны, пишет журнал Focus

«Год назад мы купили дом, который сейчас не пригоден для жилья. Наши машины смыло в среду вечером. Мы до сих пор не знаем, где они», – говорит семейная пара из городка на реке Ар.

Вместе с тем наводнение возвращает тему борьбы с климатическими изменениями в избирательную повестку. «Германия не может позволить себе не инвестировать в программы, направленные на защиту климата», – пишет издание Die Welt . Такой подход также включает переосмысление политики расселения людей вдоль рек и подготовку инфраструктуры как к сильным дождям, так и к засухе. Лашет, к слову, уже призвал к более оперативным действиям в области защиты климата во всем мире.

В то же время в партии «Альтернатива для Германии» считают, что «ураганная катастрофа не была вызвана изменением климата». «Наводнения – это природное явление», – цитирует Die Welt представителя партии по климатической политике в Бундестаге Карстена Хильсе.