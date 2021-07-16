Москве женщина за рулем Mazda сбила троих детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает « Московский комсомолец ».

Инцидент произошел на улице Авиаторов.

Один из пострадавших – пятилетний мальчик – находится в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали перелом основания черепа. Ребенка отправили в больницу на вертолете санавиации.

У четырехлетнего ребенка выявили перелом голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у его девятимесячного брата - сотрясение мозга. Их госпитализировали на скорой помощи.

«МК» отмечает, что на дороге вместе с детьми находились их родители. Они не пострадали.

Telegram-канал Департамента транспорта Москвы опубликовал запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, что дети находились на середине зебры. Автомобиль не снизил скорость при приближении к переходу и сбил их.