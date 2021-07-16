Инцидент произошел на улице Авиаторов.
Один из пострадавших – пятилетний мальчик – находится в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали перелом основания черепа. Ребенка отправили в больницу на вертолете санавиации.
У четырехлетнего ребенка выявили перелом голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, у его девятимесячного брата - сотрясение мозга. Их госпитализировали на скорой помощи.
«МК» отмечает, что на дороге вместе с детьми находились их родители. Они не пострадали.
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Департамента транспорта Москвы опубликовал запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, что дети находились на середине зебры. Автомобиль не снизил скорость при приближении к переходу и сбил их.
Как рассказали РИА Новости
в ГИБДД
, водитель, сбившая детей, получила права в 2020 году.
Неделю назад мужчина на BMW сбил двоих подростков на улице Металлургов на востоке Москвы. В ГИБДД рассказали, что 13-летняя девочка и 15-летний мальчик переходили дорогу в неположенном месте. Они получили нетяжелые травмы.