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Украинские моряки попали в смертельную ловушку на судне у берегов Африки

Lenta.ru
1 час назад
Рефрижераторное судно THORN1 вышло из строя у берегов Африки в Аденском заливе, создав ловушку для украинского экипажа. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на родственницу одного из моряков.
11 украинских моряков попали в ловушку у берегов Африки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По данным портала, корабль направлялся в индийский порт на «распил». По пути к цели у судна начало выходить из строя оборудование, а в Аденском заливе у него закончилось топливо и сломались системы жизнеобеспечения. 11 моряков фактически попали в смертельную ловушку на жаре 38 градусов по Цельсию, один из них перенес инсульт и погиб еще до прибытия спасателей.
Спустя несколько дней дрейфа руководство порта Джибути распорядилось отбуксировать корабль. Тем не менее большинство членов экипажа сильно пострадали из-за жары: они чувствуют себя плохо, но не могут получить качественной медицинской помощи. «Доктор добирался к ним пять часов, но в итоге не нашел основания для списания на берег», — рассказала собеседница портала.
Отмечается, что 16 июля к пострадавшим прибыл консул Украины в Эфиопии и, по неподтвержденным данным, представитель компании судовладельца. Юридические сложности в освобождении экипажа связаны со сменой флага и порта приписки уже после выхода в море: была Либерия — стал Габон.
Ранее в сети появилась видеозапись крушения украинского сухогруза Arvin, произошедшего в Черном море у берегов Турции. Оно произошло 17 января у берегов провинции Бартын Из 12 членов экипажа выжить удалось только шести.
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