Жертвами наводнения в Бельгии стали 11 человек

Тем временем власти города Маастрихт в Нидерландах призвали жителей двух районов покинуть свои дома в связи с ожидаемым выходом из берегов реки Маас. Речь идет примерно о 10 тыс. человек, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Ожидается, что река выйдет из берегов в данном районе в ночь с четверга на пятницу.