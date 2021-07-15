Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу на самолет

По словам Алексиевич, ее вещи досмотрели еще раз, но не нашли ничего опасного, но на самолет она опоздала, организаторы мероприятия отправили за ней автомобиль. По ее словам, за бомбу сотрудники аэропорта могли принять зарядное устройство.