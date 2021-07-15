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Число погибших при наводнении в Европе приблизилось к полусотне

Газета.Ruиещё 2
21 минуту назад
Не менее 48 человек погибли в Германии и Бельгии в результате наводнения, вызванного сильными дождями. Больше всего жертв стихии в ФРГ – 42 летальных случая, передает НСН.
Наводнение в Европе: число погибших приблизилось к 50
Фото: ReutersReuters
В Бельгии наиболее сложная обстановка складывается на реке Весдр, которая вышла из берегов и затопила город Пепинстер в провинции Льеж. Несколько домов разрушены.
Власти Германии объявили об эвакуации жителей двух районов федеральной земли Северный-Рейн Вестфалия в связи с возможным прорывом плотины Штайнбахтальсперре. Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что потрясена катастрофой, которую пришлось пережить людям пострадавших районах.
«Мои мысли - с семьями погибших и пропавших без вести. Хочу от всей души поблагодарить неутомимых работников экстренных служб», - заявила глава правительства ФРГ. Также сильно пострадала земля Рейнланд-Пфальц. Там объявлено чрезвычайное положение.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет на фоне наводнений призвал к более решительным мерам по защите климата.
Непогода также серьёзно затронула Нидерланды и Францию, а также Великобританию. Данных о погибших из этих стран пока не поступало.
Происшествия,Армин Лашет,Ангела Меркель,Льеж,Бельгия,Германия,
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