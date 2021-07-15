«Жалятся, как звери»: туристы шокированы наплывом медуз на Азовском море

Жители украинских курортов и туристы пожаловались на нашествие медуз, которые «жалятся хуже пчел». Об этом пишет « Украина.ру ».

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Издание опубликовало видеозапись, сделанную на берегу Бердянского залива. На кадрах видно, что у самого берега плавает большое количество медуз, из-за которых невозможно зайти в воду.

«Медузы, как собаки. Ужас, просто ужас. Жалятся, как звери, а не медузы. Огромные и зубатые», - заявил закадровый голос.

Автор видео отметил, что хуже всего становится, если прикоснуться к медузам с фиолетовыми кольцами.

По данным издания, ученые связывают нашествие медуз с изменением солености Азовского моря. Из-за ее повышения медузы мигрируют туда из Черного моря.

Ранее туристы пожаловались на нашествие божьих коровок в Сочи и Крыму. По словам отдыхающих, насекомые больно кусались, их такое количество, что приходилось уходить в помещения.