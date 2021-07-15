Мигранты в Москве избили двух пассажиров метро

Трое уроженцев ближнего зарубежья задержаны за избиение мужчин на станции метро в Москве . Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД России по столице.

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По данным ведомства, инцидент произошел ночью на платформе станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии.

«Трое злоумышленников, находясь на платформе станции, из-за незначительного повода вступили в словесный конфликт с двумя мужчинами, позже переросший в драку. Нанеся потерпевшим множественные удары, они скрылись с места происшествия», - говорится в сообщении.

В итоге 32-летний житель Подмосковья и 44-летний москвич были госпитализированы с различными травмами. Нападавшие уже задержаны, ими оказались трое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 26 лет.

На записи с камеры наблюдения, которую опубликовало МВД, видно, что молодые люди били москвичей как руками, так и ногами. При этом пассажиры метро быстро проходили мимо, предпочитая не вмешиваться в драку.