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Мигранты в Москве избили двух пассажиров метро

Алиса Селезнёва
1 час назад
Трое уроженцев ближнего зарубежья задержаны за избиение мужчин на станции метро в Москве. Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД России по столице.
Мигранты в Москве избили двух пассажиров метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, инцидент произошел ночью на платформе станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии.
«Трое злоумышленников, находясь на платформе станции, из-за незначительного повода вступили в словесный конфликт с двумя мужчинами, позже переросший в драку. Нанеся потерпевшим множественные удары, они скрылись с места происшествия», - говорится в сообщении.
В итоге 32-летний житель Подмосковья и 44-летний москвич были госпитализированы с различными травмами. Нападавшие уже задержаны, ими оказались трое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 26 лет.
На записи с камеры наблюдения, которую опубликовало МВД, видно, что молодые люди били москвичей как руками, так и ногами. При этом пассажиры метро быстро проходили мимо, предпочитая не вмешиваться в драку.
Ранее в Москве в районе станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка, в которой приняли участие около 180 мигрантов. В результате были госпитализированы два человека, более 100 доставлены в отделы полиции.
Происшествия,МВД,Москва,
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