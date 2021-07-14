"Начали борзеть": Эдвард Бил о требующих компенсации после ДТП

Блогер и известный пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП на Садовом кольце, в беседе с журналистами обвинил потерпевшую сторону в жадности. Он считает, что участники аварии начали «борзеть» и требовать от него всё больше и больше денег, передаёт «МК».

Бил заявил, что ранее уже выплатил пострадавшей Марии Артёмовой крупную компенсацию и оплатил её лечение. В общей сложности блогер отдал около 11 млн рублей.

На сегодняшнем заседании суда бывший пранкер ожидает вынесения приговора. Эдвард Бил заявил, что надеется на условный срок.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве . Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.

Суд вводят в заблуждение, когда говорят, что блогер Эдвард Бил урегулировал ситуацию со всеми участниками ДТП. Об этом сообщила телеканалу «360» адвокат Екатерина Гордон.

По словам юриста, потерпевшая в ДТП с Эдвардом Билом Екатерина Маничкина будет обращаться в суд для взыскания с блогера компенсации.

В настоящее время пострадавшей проходит только Мария Артёмова, получившая серьёзные травмы. Кроме того, Маничкина не может выступить в суде как свидетель, поскольку это дело было выделено в особое производство.

Хотя мы бы с удовольствием пояснили, что суд вводят в заблуждение, когда говорят о том, что Бил урегулировал ситуацию со всеми участниками ДТП, — отметила Гордон.

Она напомнила, что изначально блогер говорил, что готов купить Маничкиной альтернативную или новую машину. Однако, как оказалось, все эти заявления делались только с целью снять медийное напряжение.

Пресненский районный суд столицы отказался прекращать дело о крупном ДТП в центре Москвы в отношении блогера Эдварда Била по примирению сторон. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Судом отказано в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитников о прекращении уголовного дела в отношении Биля Эдуарда в связи с примирением сторон", – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Кроме того, суд продлил до 30 декабря Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Первое заседание, в ходе которого начнется рассмотрение дела по существу, назначено на 14 июля.

В середине мая защита потерпевшей в деле о ДТП в центре Москвы уже просила закрыть уголовное дело в отношении Била. Однако суд отказался закрывать дело по примирению сторон.

Эдвард Бил, устроивший 1 апреля аварию с участием восьми автомобилей, заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по вине блогера Марии Артёмовой.

В эмоциональных интервью Бил, который находится под домашним арестом, заявлял, что продаст все свои машины, чтобы оплатить лечение женщины. Однако подписчики Била подсчитали, что его автопарк стоит гораздо дороже. Для того, чтобы получить пять миллионов рублей, блогеру достаточно продать сего лишь один BMW седьмой серии, минимальная цена которого как раз и составляет указанную сумму, пишет телеканал «360».

Что касается других машин пранкера, Bentley Continental GT Speed стоит от 3 млн рублей, Porsche Panamera 4S — не меньше 2 млн. Самый «скромный» автомобиль в коллекции блогера. — это ВАЗ 21099. А остальные машины стоят уже просто баснословных денег: автопарк Била оценивали примерно в 37 млн рублей. Так что заявление блогера о том, что он будет продавать все машины, чтобы найти пять миллионов рублей для Марии Артёмовой, звучит как минимум странно.

Журналисты разыскали шикарный трёхэтажный особняк, которым хвалился Эдвард Бил, и выяснили, что никто из соседей его не знает. Речь идёт об особняке в трёх километрах от МКАД, где якобы пранкер живёт с женой и дочкой, а также о красном суперкаре Porsсhe, который якобы стоит у него во дворе.

Кадры журналистского расследования были показаны в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Журналисты разыскали тот самый дом за 80 млн рублей, которым хвастался пранкер, и убедились, что он как минимум необитаем.

Соседи с удивлением разглядывали фото Эдварда Била, устроившего масштабное ДТП в центре Москвы. Они не узнали человека. который, казалось бы, живёт рядом с ними. Что касается «той самой» красной машины, то её в элитном посёлке тоже никто никогда не видел.

Как предположили гости студии, дом, скорее всего, был арендован на день или два именно для этих съёмок, чтобы показать, как «богато» живёт блогер. То же, скорее всего, касается и его многочисленных автомобилей, которыми так любил хвалиться Эдвард Бил.

Только как теперь те, кто заключал с ним рекламные контракты на эти автомобили, одежду и прочее, будут оправдывать свои действия? Как они будут объяснять, для чего и за что платили деньги этому упырю? — заметил один из гостей студии.

Впрочем, как выяснилось, таких фейковых богачей среди интернет-блогеров подавляющее большинство. В Сети их называют «инфоцыганами», и они, как правило, не имеют ни гроша за душой.