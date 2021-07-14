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Удар молнии уничтожил стену памяти Джорджа Флойда в США

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Молния ударила в граффити с изображением погибшего от действий полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в городе Толедо (штат Огайо, США), сообщают местные правоохранительные органы.
Молния попала прямо в портрет Флойда, удар был такой силы, что часть кладки обрушилась вместе с граффити. Теперь на месте стены памяти лишь груда цветных кирпичей, передает «Фонтанка».
Власти Толедо заявили, что здание сохранило конструктивную прочность, несмотря на полное разрушение кирпичной фрески. Они заверили, что будут работать со специальной комиссией и создадут новый мурал.
Чиновники отметили, что были крайне расстроены, когда увидели, что произошло с портретом Флойда.
Ранее статую Флойда побелили в Нью-Йорке накануне вынесения приговора по его делу.
Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели Флойда от действий полиции.
В апреле 2021 года суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.
Президент США Джо Байден выразил надежду, что ему на подпись поступит законопроект имени Джорджа Флойда о реформе полиции.
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