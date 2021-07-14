Чиновники отметили, что были крайне расстроены, когда увидели, что произошло с портретом Флойда.
Ранее статую Флойда побелили в Нью-Йорке накануне вынесения приговора по его делу.
Напомним, в 2020 году погромы и протесты под эгидой движения BLM начались в США после гибели Флойда от действий полиции.
В апреле 2021 года суд присяжных в американском Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.