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Задевший провода при посадке мотодельтаплан попал на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
В Новгородской области мотодельтаплан неудачно приземлился, задев провода. Один человек госпитализирован. Видео публикует telegram-канал “BAZA”.
На кадрах можно увидеть, как летательный аппарат снижается до уровня земли, после чего внезапно снова начинает набирать высоту. В этот момент и произошёл несчастный случай. Мотодельтаплан задевает провода линии электропередач и с искрами падает на землю.
Как сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры инцидент произошёл в городе Пестово. На борту в это время находились пилот и инструктор.
"Инструктор находится в Пестовской центральной районной больнице, пилот от госпитализации отказался" - также говорится в сообщении пресс-службы.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Происшествия,Видео,Новгородская Область,
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