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В Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа

Lenta.ruиещё 9
1 час назад
Режим ЧС ввели в нескольких кварталах Геленджика после взрыва бытового газа в гостинице «Азария». Об этом сообщается на сайте министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
В Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа
Фото: Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского краяМинистерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края
Уточняется, что режим введен с 16:00 в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская. На данный момент проводится следствие, уточняются причины взрыва.
Взрыв в одной из частных гостиниц Геленджика произошел 13 июля. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Они были госпитализированы с различными травмами и ожогами в местное лечебное учреждение.
Происшествия,Геленджик,
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