В Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа

Фото: Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

Уточняется, что режим введен с 16:00 в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская. На данный момент проводится следствие, уточняются причины взрыва.