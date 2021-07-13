Житель Иркутска грозится выбросить ребенка с 13-го этажа

В Иркутске мужчина с ребенком на руках вылез в оконный проем квартиры на 13-м этаже и начал грозиться выбросить малыша вниз, передает "Пятый канал".

Telegram-канал Life Shot сообщает, что на балконе находится 34-летний Роман Терентьев с сыном трех с половиной лет. Также издание приводит информацию, что 12 июля у мужчины начался бракоразводный процесс. Экстренные службы не решаются снять Терентьева с балкона. Он требует, чтобы на место приехала супруга.