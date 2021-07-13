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Житель Иркутска грозится выбросить ребенка с 13-го этажа из-за измены жены

Газета.Ruиещё 1
31 минуту назад
В Иркутске мужчина с ребенком на руках вылез в оконный проем квартиры на 13-м этаже и начал грозиться выбросить малыша вниз, передает "Пятый канал".
Житель Иркутска грозится выбросить ребенка с 13-го этажа
Фото: ТАССТАСС
По предварительным данным, неадекватные действия мужчины продиктованы изменой жены.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что на балконе находится 34-летний Роман Терентьев с сыном трех с половиной лет. Также издание приводит информацию, что 12 июля у мужчины начался бракоразводный процесс. Экстренные службы не решаются снять Терентьева с балкона. Он требует, чтобы на место приехала супруга.
Ранее сообщалось, что в Москве подросток выбросил из окна новорожденную сестру.
Происшествия,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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