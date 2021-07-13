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Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

РИА Новости
1 час назад
Смертность c COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум - 780, рост до 144 492, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
В РФ обновлен антирекорд по смертности от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее максимум по смертности с COVID-19 был зафиксирован 10 июля - 752.
"За последние сутки подтверждено 780 смертей... За весь период по России умерли 144 492 человека", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге - 108 человек, в Москве - 103, в Иркутской области - 32.
Происшествия,ВОЗ,Россия,
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