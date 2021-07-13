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Раскрыта причина взрыва гостиницы в Геленджике

Мария Иванова
54 минуты назад
Предварительной причиной взрыва газа в Геленджике назвали износ инженерных сетей газоснабжения. Об этом сообщает Life со ссылкой на неназванный источник.
По его словам, взрыв произошел на первом этаже гостиницы, где находился магазин. Утром сотрудница открыла магазин, включила свет и произошёл взрыв. По предварительной версии, за ночь газ скопился в закрытом помещении магазина.
Взрыв в здании гостиницы «Азария», расположенной в центре Геленджика, случился утром 13 июля.
В МЧС сообщили об одном пострадавшем и пятерых погибших. Источник ТАСС в оперативных службах города заявил о двух погибших. В прокуратуре агентству рассказали, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На первом этаже здания были повреждены внутренние конструкции, из «Азарии» эвакуировали 50 человек. Из-под завалов спасли одного человека. На месте работают спасатели.
Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,МЧС,ИТАР-ТАСС,Геленджик,
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