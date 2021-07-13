Утром 13 июля в гостинице «Азалия» в Геленджике произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Хороший Геленджик».«Кубань 24» отмечает, что, по предварительной информации, речь идет о взрыве газового баллона.По данным РИА Новости, жертвой взрыва стал один человек, трое получили ранения.На записи, опубликованной «Хорошим Геленджиком», видны последствия взрыва, осколки и обломки, небольшой пожар на улице, пострадавший человек и поврежденный автомобиль.По информации «Известий», под завалами может находиться один человек. В МЧС рассказали, что на месте происшествия разрушены внутренние конструкции первого этажа. Из здания эвакуировали 50 человек.Две недели назад газовый баллон взорвался на улице Лучезарной в Волгодонске. Один взрослый человек погиб, двое подростков пострадали.Возможной причиной происшествия называли самостоятельный демонтаж газового баллона.