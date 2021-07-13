В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Геленджике произошел взрыв. Есть жертвы

Мария Иванова
44 минуты назад
Утром 13 июля в гостинице «Азалия» в Геленджике произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Хороший Геленджик».
«Кубань 24» отмечает, что, по предварительной информации, речь идет о взрыве газового баллона.
По данным РИА Новости, жертвой взрыва стал один человек, трое получили ранения.
На записи, опубликованной «Хорошим Геленджиком», видны последствия взрыва, осколки и обломки, небольшой пожар на улице, пострадавший человек и поврежденный автомобиль.
По информации «Известий», под завалами может находиться один человек. В МЧС рассказали, что на месте происшествия разрушены внутренние конструкции первого этажа. Из здания эвакуировали 50 человек.
Две недели назад газовый баллон взорвался на улице Лучезарной в Волгодонске. Один взрослый человек погиб, двое подростков пострадали.
Возможной причиной происшествия называли самостоятельный демонтаж газового баллона.
Происшествия,Видео,МЧС,Геленджик,
124
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители