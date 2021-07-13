На записи, опубликованной «Хорошим Геленджиком», видны последствия взрыва, осколки и обломки, небольшой пожар на улице, пострадавший человек и поврежденный автомобиль.

Две недели назад газовый баллон взорвался на улице Лучезарной в Волгодонске. Один взрослый человек погиб, двое подростков пострадали.